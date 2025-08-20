¡Venezuela fuera del top! Estos son los grandes favoritos a ganar la Americup

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de baloncesto se encuentra a la vuelta de la esquina de hacer su debut en la FIBA Americup 2025. Justamente a tan solo días del inicio del torneo se dieron a conocer los máximos favoritos a ganar el título regional, donde Venezuela no aparece en el top y más bien es de los peores considerados.

¿Quiénes son los favoritos a ganar la Americup?

El Power Ranking (favoritos del torneo) presenta a las tres siguientes selecciones como las principales favoritas a ganar el trofeo. En el tercer lugar del ranking aparece, Canadá, uno de los rivales de Venezuela en la fase de grupos. Todo esto a pesar de que los norteamericanos van al torneo sin ningún jugador de la NBA.

El segundo mejor posicionado a ganar el torneo es: Estados Unidos. Todos sabemos que el Team USA es la principal potencia de esta disciplina, pero en este tipo de torneos van con un grupo de jugadores cuasi desconocidos; sin embargo por tratarse de Estados Unidos siempre es candidato.

Y el equipo que aparece como el principal favorito a llevarse la Americup, es una de las grandes selecciones de la historia del baloncesto: Brasil. Los dirigidos por el mítico, Aleksandar Petrović, llega a este evento con grandes jugadores de las mejores ligas europeas y con la sed de revancha de lo sucedido en 2022, cuando finalizaron en la segunda plaza.

¿En qué puesto quedaría Venezuela?

Según el mismo ranking, la Vinotinto de las alturas parte como una de las peores selecciones de todo el certamen. Siendo más específicos, Venezuela parte como la décimo primera (11°) selección de este evento que tan solo tiene 12 equipos, superando solo al combinado de Panamá (otro de los rivales criollos en la fase de grupos).