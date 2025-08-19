Americup: Este es el calendario de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Luego de disputar recientemente su último partido amistoso, antes del inicio de la Americup 2025, la representación venezolana ya está lista para disputar el más prestigioso torneo FIBA de su continente.

Cabe destacar que, antes de esta competición, el conjunto dirigido por Ronald Guillén disputó 3 compromisos de preparación, ganando en dos de ellos y cayendo en una ocasión.

Dichos duelos de exhibición fueron ante Uruguay (derrota 81-60), Colombia (victoria 81-67) y la anfitriona, Nicaragua (victoria 75-74).

En la edición 2025 de esta competencia, previamente conocida como FIBA Américas, Venezuela compartirá el grupo B con Canadá, Puerto Rico y Panamá.

¿Cuándo jugará Venezuela?

El viernes 22 de agosto será el debut del quinteto criollo ante la selección de Canadá, duelo que se jugará a las 5:40 PM hora de Caracas; posteriormente el segundo compromiso será frente al combinado puertorriqueño, el sábado 23 a las 8:40 PM; la Vinotinto de las Alturas bajará el telón de la fase de grupos cuando se enfrente a Panamá, el lunes 25 de agosto a las 3:10 PM.

Uno de los grandes retos de la nueva generación de jugadores, que conforman el plantel participante en esta competencia, será clasificar a la siguiente ronda. No en vano, se medirán ante dos de las mejores selecciones de la región (Canadá 4to y Puerto Rico 6to del ránking FIBA).

Aún así, Venezuela en 4 de sus últimas 5 participaciones ha disputado al menos los Cuartos de Final del torneo (caso del 2011, 2013, 2015 y 2022).

Para avanzar, el combinado tricolor deberá quedar entre el primer o segundo lugar de su grupo, a menos que culmine esa fase como uno de los dos mejores terceros lugares.

De clasificar a la siguiente instancia (Cuartos de Final), volverían a la acción el jueves 28 de agosto. Asimismo, las Semifinales se efectuarán el sábado 30 y la Final el domingo 31 de agosto.