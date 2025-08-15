¿Cómo se puede clasificar Venezuela a la siguiente ronda en la Americup?

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela en los próximos días comenzará su participación en la FIBA Americup 2025, torneo que reúne a las mejores selecciones del continente. El equipo dirigido por Ronald Guillén afrontará esta competencia en medio de un cambio generacional en su plantilla, lo que genera muchas expectativas en el baloncesto venezolano.

La Vinotinto de Las Alturas formará parte del Grupo B en este torneo continental, donde se medirá a grandes selecciones como Canadá, Puerto Rico y Panamá, así que será una tarea bastante exigente para el equipo venezolano que buscará trascender más allá de la primera ronda.

¿Qué necesita Venezuela para clasificar?

Simple. Para clasificar de manera directa a los Cuartos de Final de la FIBA Americup 2025, La Selección de Venezuela debe buscar ubicarse entre los primeros dos de su grupo, para no depender de nadie más, ni de otros resultados.

Sin embargo, podría existir otra manera de clasificar y es la de mejor tercero, ya que según las condiciones de campeonato de este torneo. los dos mejores terceros lugares entre los tres grupos, también avanzarán a la ronda de los mejores 8 equipos.

Venezuela hará su debut en este torneo frente a Canadá el próximo viernes 22 de agosto y, al día siguiente, 23 de agosto, se medirá contra Puerto Rico. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de agosto ante Panamá. Conociendo cuando y contra quien jugarán, la meta del seleccionado criollo será conseguir la mayor cantidad de victorias, para llegar lejos en este campeonato internacional que se celebrará en Managua, Nicaragua.