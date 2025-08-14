¿Venezuela jugará partidos amistosos antes de ir a la Americup?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las Alturas está ultimando detalles para estrenarse en la venidera FIBA Americup 2025, que tendrá lugar en la ciudad de Managua, Nicaragua. La selección nacional compartirá un grupo complicado en la primera ronda del certamen junto a Canadá, Puerto Rico y Panamá.

Antes de situarse en territorio nicaragüense, el equipo de Ronald Guillén estuvo en un periodo de 10 días preparándose en el país desde las instalaciones del Gimnasio "José Joaquín Papá Carrillo". El combinado patrio se entrenó con un grupo de preseleccionados, que se encontraban peleando por un puesto para decir en la Copa América de baloncesto.

Previo a comenzar su participación en el mencionado certamen, Venezuela afrontará algunos partidos de preparación para llegar a tono a la Americup. Antes de aterrizar en Nicaragua, la Vinotinto hará una parada en Cali para jugar tres compromisos amistosos ante Colombia y Uruguay (x2) del 14 al 16 de agosto.

Venezuela jugará tres amistosos previo a la Americup

Venezuela, Colombia y Uruguay protagonizarán un triangular amistoso con el objetivo de llegar en grandes condiciones al torneo americano. Aunque la selección nacional no comparte grupo con ninguno de los combinados, la preparación frente a estos quintetos será vital para aspirar a una buena presentación durante la competición.

Venezuela hará su estreno en la FIBA Americup frente a Canadá, uno de los candidatos al título, el próximo viernes 22 de agosto. Dos días más tarde verá acción frente a Puerto Rico y cerrará la primera ronda ante su similar de Panamá, el lunes 25 del mencionado mes.