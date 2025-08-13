Vinotinto de las Alturas

¿Cuándo juega Venezuela su primer partido en la Americup?

La selección nacional se encuentra a menos de 10 días de hacer su estreno en la Copa América del baloncesto

Por Humberto Mendoza
Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 09:18 am
Foto: FVB
La Vinotinto de las Alturas está cada más cerca de saltar en el tabloncillo para la Americup 2025, que se desarrollará en la ciudad de Managua, Nicaragua. La selección nacional buscará dejar una buena presentación con una platilla totalmente renovada de cara a la competición.

Los dirigidos por Ronald Guillén intentará mejorar su pasada actuación en el certamen, cuando finalizaron en el séptimo puesto en la edición de 2022. Para la venidera edición, los venezolanos protagonizan el Grupo B junto a los combinados  de Panamá, Canadá y Puerto Rico.

Venezuela buscará sobrevivir a la Fase de Grupos, tomando en cuenta que comparte llave junto a dos candidatos al títulos como son los canadienses y puertorriqueños, éste último contará con el NBA José Alvarado. Los criollos debutarán frente a Canadá en el primer día de competición de la FIFA Americup.

¿Cuándo juega su primer partido Venezuela en el Americup?

La selección nacional se enfrentará a Canadá el próximo 22 de agosto, cuando las inicien en el torneo. La Vinotinto de las Alturas será parte de la jornada inaugural, que contará con dos desafíos. Además del partido de Venezuela, Puerto Rico y Panamá serán los otros equipos que verán acción en la mencionada cartelera.

Antes de estrenarse en el Americup, los venezolanos afrontarán tres encuentros amistosos en Cali contra Uruguay (15/08) y Colombia (16/08), y cerrará su preparación ante Nicaragua en la ciudad de Managua, lugar donde se jugará el torneo del 22 al 31 de agosto.

