Michael Carrera habló sobre su ausencia en la Americup 2025

Michael Carrera es uno de los jugadores más importantes que ha tenido La Vinotinto de las Alturas desde el Mundial 2019, ya que a partir de ese momento se convirtió en el líder ofensivo del equipo, siendo clave en la clasificación a la Copa del Mundo de 2023.

Se esperaba que también fuese el encargado de comandar a la Selección Nacional de Venezuela en la venidera Americup 2025 que comenzará el 22 de agosto en Managua, capital de Nicaragua.

Sin embargo, el alero de 32 años, perteneciente ahora a Spartans Distrito Capital, no apareció en la lista de convocados publicada por la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB).

El alero descartó rumores en La Vinotinto de Las Alturas

Ello creó especulaciones sobre las razones de la ausencia de Michael Carrera, aunque tenía cierto sentido tomando en cuenta que la gran mayoría de los jugadores eran jóvenes que tendrá su primera experiencia en un torneo internacional.

No obstante, el jugador que ahora se desempeña en Diablos Rojos de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México habló sobre la razones de su no participación con La Vinotinto de las Alturas.

"Tengo compromisos aquí en México, de contrato firmado. Lamentándolo mucho, en la liga mexicana no se para por juegos de FIBA. Tengo un contrato firmado y no pudo. Además hay compromisos familiares que debo atender", comentó el anzoatiguense en un live de su cuenta Instagram.

Michael Carrera destaca en México

Como curiosidad y a pesar de ser uno de los referentes del baloncesto venezolano, Michael Carrera nunca ha disputado una Americup. En 2015 y 2017 atendría compromisos tanto en la NCAA como en la Summer League de la NBA, mientras que en 2022 no formó parte de la Selección Nacional, ya que se estaba jugando la SPB.

En Diablos Rojos de Ciudad de México, sigue aportando a la causa de los suyos que buscar obtener el bicampeonato. Hasta el momento, en 12 compromisos, promedia 13.9 puntos, 5.8 rebotes y 1.8 asistencias, con 75% en dobles y 35% de efectividad en triples.