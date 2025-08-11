Anyelo Cisneros asume reto de brillar con Venezuela en la Americup (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En 11 días, el 22 de agosto, iniciará una edición más de la Americup, donde La Vinotinto de las Alturas participará, con un conjunto joven que tiene a Anyelo Cisneros como uno de sus principales referentes ofensivas.

Ya en la última ventana clasificatoria, la labor de este alero de 27 años de edad resultó fundamental para vencer a Argentina y Chile en Parque Miranda. Añadido a eso, contó con una gran temporada en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) de Argentina.

El alero será uno de los líderes de la Vinotinto de Las Alturas

Ahora espera replicar ese éxito como uno de los líderes del conjunto que dirigirá Ronald Guillén, el cual actualmente se encuentra practicando previo a lo que será su arribo a Managua, Nicaragua, para empezar el torneo.

En medio de lo que son estos entrenamientos de La Vinotinto de Las Alturas, Anyelo Cisneros habló con Meridiano Online sobre sus expectativas de este certamen.

"Este es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Hemos venido trabajando muy duro, apoyándonos en los jugadores de experiencia que están aquí. Siempre hay que asumir las cosas de la mejor manera, con responsabilidad, compromiso y contento con los compañeros que siempre están aquí", dijo.

Anyelo Cinseros destaca el legado de los jugadores de experiencia

En la LNB de Argentina, Anyelo Cisneros fue clave en la clasificación a Postemporada de Gimnasia Comodoro, con 9.1 puntos y 4.2 rebotes en 19.9 minutos de promedio, con 43 juegos disputados con la camiseta de ese club, que lo confirmó ya para la siguiente campaña.

"Creo que con el trabajo y esfuerzo diario. Hay una buena energía. Nos basamos en las grandes cosas que nos dejaron los jugadores de experiencia que ya no están aquí. Nos dejaron un legado muy bonito", añadió el alero que pertenece a Cocodrilos de Caracas en la SPB.