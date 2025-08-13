Estos son los rivales de Venezuela en la Americup 2025

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela continúa su preparación de cara a la FIBA Americup 2025 que se jugará en Managua, Nicaragua. Desde hace varios días, Ronald Guillén y su cuerpo técnico se encuentran trabajando en Caracas con miras a este importante torneo continental.

La Vinotinto de Las Alturas afrontará este campeonato con un cambio generacional y una nueva generación con jugadores jóvenes, así que será un desafío realmente importante para el equipo venezolano que buscará hacer un papel a la altura en suelo nicaraguense.

Rivales de Venezuela en la Americup 2025

La Selección Nacional de Venezuela desde hace un tiempo ya conoce a sus rivales para la FIBA AmeriCup 2025 y no sin duda no será una tarea sencilla. El combinado criollo integrará el Grupo B junto a Panamá, Canadá y Puerto Rico, tres selecciones con gran tradición y talento en el baloncesto continental. El torneo, que comenzará el 22 de agosto, promete un nivel altísimo y partidos de mucha intensidad, especialmente en este grupo, considerado por muchos como uno de los más competitivos de la fase inicial.

Para Venezuela, este reto representa una gran oportunidad de medir fuerzas ante rivales de alto nivel y consolidar el trabajo que viene realizando en los últimos torneos internacionales. La preparación física, la química de equipo y la estrategia serán factores clave para buscar la clasificación a la siguiente fase. La AmeriCup no solo pondrá a prueba el talento individual de los jugadores, sino también la capacidad de la selección para adaptarse y competir al máximo en un escenario donde cada partido puede definir el rumbo del campeonato.

La Vinotinto de Las Alturas hará su debut en este torneo frente a Canadá el próximo viernes 22 de agosto y, al día siguiente, 23 de agosto, se medirá contra Puerto Rico. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de agosto ante Panamá.