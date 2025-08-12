Americup: ¡Con un NBA! Este es el equipazo que presenta Puerto Rico para medirse a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Venezolana de Baloncesto, también conocida como La Vinotinto de las Alturas, buscará hacer un desempeño en la venidera Americup 2025 que iniciará en menos de dos semanas. Para ello deberá superar un grupo en el que tiene a Puerto Rico, Canadá y Panamá.

Precisamente Puerto Rico fue uno de los que dio su lista definitiva este 12 de agosto, a 10 días para que inice el torneo, con varios jugadores de renombre, que estuvieron los pasados Juegos Olímpicos de 2024.

Los boricuas van a la Americup con un NBA

Entre los 12 boricuas destaca el nombre de José Alvarado, que será el único NBA de la plantilla, siendo acompañado en la conducción por Gary Browne y André Curbelo.

Dentro de los escoltas y aleros destacan Alfonso Plummer, Gian Clavell, Ramsés Meléndez e Isaiah Piñeiro. Mientras que en la pintura estarán Arnaldo Toro, Ysmael Romero, Alexander Kappos, Yordan Cintrón, George Conditt y Alexander Kappos.

Sin duda uno de los equipos más potentes que tendrá la Americup 2025, donde los puertorriqueños esperan acabar con 30 años de sequía, ya que su última medalla de oro en este certamen fue en el Preolímpico de 1995. En 2013 estuvieron cerca, aunque cayeron en la final contra México.

Puerto Rico buscará acabar con la mala racha internacional

Puerto Rico hará una fase de preparación en la isla, donde se medirá a República Dominicana el 17 de agosto, para luego partir a Managua, capital de Nicaragua, que es donde se llevará a cabo el torneo de selecciones más importante del continente americano.

Los boricuas integrarán el mismo grupo que sus similares de Venezuela, Canadá y Panamá. De allí los dos mejores clasificarán directamente a cuartos de final, mientras que finalizando tercero todavía contaría con opciones de avanzar dependiente los resultados en las otras zonas.