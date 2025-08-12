Yohanner Sifontes: "Vamos con la energía y actitud de ganar partidos" (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Nacional de Venezuela se sigue preparando para la FIBA Americup 2025 y de cara a su debut, uno de los referentes del equipo Yohanner Sifontes conversó en exclusiva con las cámaras de Meridiano. El ahora jugador de Gladiadores de Anzoátegui asume este nuevo reto con el equipo patrio siendo actualmente uno de los mejores jugadores criollos de la actualidad.

Con la ausencia de históricos como Gregory Vargas, Jhornan Zamora, Heissler Guillent, "Sifo" como es apodado asume un nuevo rol dentro del equipo dirigido por Ronald Guillén, esto tomando en cuenta su recorrido y experiencia previa representando a La Vinotinto de Las Alturas en los más recientes compromisos internacionales.

Nuevo rol para Yohanner Sifontes en Venezuela

"Un nuevo rol, un poco más referente en la selección. El grupo está compenetrado. En este nuevo rol, cambia un poco más la mentalidad, tomando en cuenta que voy a tener minutos más importantes en la cancha", aseguró Yohanner Sifontes.

Además, el base armador y escolta, aseguró el grupo se encuentra con energía y actitud ganadora, tomando en cuenta que esto será clave para afrontar la Americup. Sin embargo, él sabe que será una dura tarea, tomando en cuenta los rivales que Venezuela tendrá al frente en este importante torneo FIBA.

"Tengo un rol más duro, con más responsabilidad. Esto no cambia en mi juego, cambia en mi mentalidad para ser más responsable en cancha", añadió.

Por otro lado, Yohanner Sifontes conversó brevemente sobre la situación de Luis "Tapipa" Duarte, que fue convocado y no se sumó a la concentración de la Selección Venezolana.

"Desconozco la situación, tengo buen trato con él. El tiempo de Dios es perfecto y acá los vamos a estar esperando", afirmó el jugador de Gladiadores.

La FIBA AmeriCup 2025 se disputará en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto de 2025. Venezuela hará su debut frente a Canadá y, al día siguiente, 23 de agosto, se medirá contra Puerto Rico. Finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 25 de agosto ante Panamá.