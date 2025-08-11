Enrique Medina, la gran esperanza de Venezuela en la pintura para la Americup 2025 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jugadores a los que más se le ha seguido en los últimos años es a Enrque Medina, quien destaca por sus 2.18 centimétros de estatura, siendo el exponente más alto que alguna vez ha portado el uniforme de la La Vinotinto de las Alturas.

Además de eso, es todavía bastante joven, con apenas 21 años, pero que ya cuenta con experiencia en las filas de conjuntos internacionales y que recientemente fue elegido en el Draft de la G-League (Liga de desarrollo de la NBA).

Enrique Medina una de las esperanzas del baloncesto venezolano

La Americup 2025 que se celebrará en Managua, Nicaragua, a partir del 22 de agosto, será una gran oportunidad para exhibirse en una competencia de alto nivel, donde participan los 12 mejores equipos de América.

En medio de los entrenamientos que realiza con sus compañeros en La Vinotinto de las Alturas, Enrique Medina habló sobre sus expectativas de lo que será este certamen en su joven carrera profesional.

"Es muy satisfactorio saber que cada paso que he dado tiene sus frutos. Ahora vamos a dar lo mejor de todos, porque es un torneo muy lindo. Es mi primera Americup y la verdad que doy gracias por esta oportunidad. Estamos bastante preparados, dando el mejor esfuerzo para llegar bien físicamente y mentalmente. Nos estamos preparando para dar ese paso que Venezuela quiere", comentó pívot.

Windi Graterol será su mentor en La Vinotinto de las Alturas

Precisamente en esa posición de centro compartirá con uno de los pocos veteranos que tendrá este conjunto dirigido por Ronald Guillén. Se trata de Windi Graterol, quien ejercerá como su mentor.

"Él me ha ayudado a aprender muchísimas cosas, sobre todo la constancia y el respeto. Pero también el esfuerzo que siempre ha tenido para estar aquí presente en la Selección Nacional y donde esté. Eso es algo que me ha inculcado y siempre estoy agradecido con él de por vida", dijo.