Estos serían los posibles 12 jugadores de Venezuela para la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Faltan solo 10 días para el debut de La Vinotinto de las Alturas en la Americup 2025, torneo que reúne a los 12 mejores seleccionados del continente, con Venezuela intentando reeditar lo hecho hace una década, cuando obtuvo la medalla de oro, clasificando a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

En esa ocasión el certamen continental no da cupos a ninguna competencia internacional, por lo que se ha decidido hacer una renovación a gran escala, la cual no se había visto desde el Preolímpico de Mar Del Plata 2011, cuando varios de la generación dorada de Venezuela dieron sus primeros pasos con la camiseta nacional.

Venezuela va por una buena actuación en la Americup 2025

Ya prácticamente está decidido el 12 que disputará la venidera edición en Managua, Nicaragua, pues empiezan a descartarse nombre, añadiéndose a las conocidas ausencias como la de Andrés Marrero, Jean Aranguren, Luis Duarte y Carlos Lemus. Todos estos por motivos diferentes, bien sea lesiones, falta de permisos no el no reportarse a los entreamientos.

A su vez, se especula con la salida de cuatro jugadores más, quienes han sido cortados. De acuerdo con la información difundida por algunos medios de comunicación especializados, Fabrizio Pugliatti, Kender Urbina y Johnny Tovar no contarán más dentro del equipo para conformar la lista de la Americup. Esto hace que solo queden 13 jugadores disponibles.

12 puestos disponibles en La Vinotinto de las Alturas

Estos son José Ascanio, Elián Centeno, David Cubillán, Anyelo Cisneros, Carlos Fulda, Windi Graterol, Carlos López, Enrique Medina, Edwin Mijares Franger Pirela, Yohanner Sifontes, Fernando Fuenmayor y Yeferson Guerra.

De todos estos nombres, solo uno quedará por fuera, haciendo más probable que dicha plaza salga de Fernando Fuenmayor, Carlos López y Carlos Fulda, quienes son los que menos experiencia tiene en este nivel.

Es así como se competirá en la Americup, con un plantel que salvo Cubillán y Graterol, tienen todos menos de 30 años de edad, y son el conjunto que buscará una plaza en el Mundial de 2027.