¿Quiénes serían los bases de Venezuela en la Americup?

Venezuela se sigue preparando para la FIBA Americup 2025 que se jugará en Managua, Nicaragua. El equipo que será dirigido por Ronald Guillén asume este torneo continental con un plantilla joven, marcando así un cambio generacional tras una núcleo de jugadores que marcó historia en el baloncesto venezolano.

La posición de base armador es en la que veremos caras diferentes en este venidero torneo, ya que de los habituales pilotos, solo está en la convocatoria David Cubillán, los otros históricos como Gregory Vargas y Heissler Guillent ya no estarán en la selección.

¿Quiénes serían los bases en la Americup?

Es muy seguro que veamos como titular a Cubillán, tomando en cuenta su experiencia y que además, posiblemente su ciclo en la Vinotinto de Las Alturas esté finalizando. Sin embargo, hay otros nombres que servirá como relevo y recambio para el jugador que juega en la SPB con Trotamundos de Carabobo.

En ese cambio generacional en la posición de base armador, resaltan dos nombres que brillan en el baloncesto venezolano: Franger Pirela y Edwin "Zancudito" Mijares, estos seguro formarán parte del 12 definitivo que viajará a Managua para la FIBA Americup.

Pero además, también está otros nombre que podría ser tomado en cuenta, para ahora y el futuro, y ese es Carlos Lemus, quien ha brillado con Marinos de Anzoátegui en la SPB. El único detalle con este jugador es que está saliendo de una lesión de rodilla y no está claro su presencia en la Americup.

La decisión final la tiene Ronald Guillén y su cuerpo técnico, pero lo que si está claro, es que Venezuela tiene relevo en una de las posiciones más importantes a lo largo de su historia en el baloncesto.