Edwin Mijares asume rol protagónico con Venezuela en el AmeriCup 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Edwin Mijares destaca entre los jugadores más experimentados que tendrá la Vinotinto de las Alturas en el FIBA Americup 2025. El jugador estará liderando a los pilotos que presenta la selección nacional para el venidero torneo, que arranca en Managua a partir del 22 de agosto.

Junto a Windi Graterol y David Cubillán, el base será otro de esos jugadores con buen recorrido en el combinado patrio, que buscará dejar una presentación notable en la Copa América de Baloncesto. El armador volverá a vestir la camiseta de Venezuela a casi un año de su último desempeño con el quinteto.

Mijares viene de una temporada exitosa en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), donde consiguió el título con Gaiteros del Zulia en condición de refuerzo. Su notable rendimiento le dio la oportunidad de dar el salto internacional con el Club Ciclista Olímpico en la Liga Nacional de Argentina. El criollo habló de su actuación con la Vinotinto de las Alturas previo al mencionado torneo, que s desarrollará del 22 al 31 de agosto.

Mijares aportará su experiencia con Venezuela

El piloto aragüeño tuvo la oportunidad de representar a los venezolanos en la segunda ventana de los Clasificatorios a la FIBA AmeriCup 2025, en los partidos como visitante ante Argentina y Chile. Antes de eso, debutó en una ventana clasificatoria a la Copa del Mundo 2019 hasta participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, dejando números destacados de 11.3 puntos, 3.0 rebotes y 2.0 asistencias por partido.

Será importante para mí. Sé la responsabilidad que tengo hoy en día y la asumiré de gran forma", declaró Mijares.

El experimentado también habló sobre el cambio generacional que atraviesa la selección nacional de cara a la venidera participación en la Americup 2025. El criollo fue uno de los mejores bases en acción en la pasada entrega de los tabloncillos venezolanos.