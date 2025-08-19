Venezuela derrota con sufrimiento a Nicaragua previo a la Americup

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo tres días para su debut en la Americup 2025, este 18 de agosto en Managua, Nicaragua, la Vinotinto de las Alturas tuvo su último encuentro amistoso preparativo, midiéndose a su similar de Nicaragua, que terminó con triunfo venezolano por marcador de 85-84.

Inicio parejo entre Venezuela y Nicaragua

El primer cuarto mostró a una Venezuela que fue de menos a más y con el ingreso de Windi Graterol y Anyelo Cisneros tomó por primera vez una ventaja en el encuentro, ganando el parcial 25-20.

En el inicio del segundo periodo y con la segunda unidad en cancha, más una presión cancha completa, Venezuela logró sacar ventaja hasta de 11, pero luego los dirigidos por Ronald Guillén no encontraron más puntos y Nicaragua comandada por Norchad Omier logró empatar el encuentro que se fue a medio tiempo con venta de 2 para los centro americanos.

Venezuela sufrió para conseguir el triunfo

En el tercer período, la Vinotinto de las Alturas se mantuvo flojo en defensa permitiendo muchos puntos a Nicaragua, en especial al tridente de Kaleb Benard Myers, Norchad Omier y Jared Ruiz (quienes anotaron más de 60 puntos en el juego), pero lo que si se reactivó fue la ofensiva venezolana y al final del tercer cuarto Venezuela sacó ventaja de 2.

Los 10 minutos finales encontraron la mejor defensa de Venezuela que tan solo permitió 16 puntos a Nicaragua, pero los centroamericanos no bajaron los brazos y empataron el juego con poco menos de dos minutos de juego. Las acciones siguieron parejas y con cambios de delantera, pero finalmente los criollos con buena defensa se llevó el duelo por marcador final de 85-84.

Mejores anotadores de Venezuela

Yohanner Sifontes fue el máximo anotador de La Vinotinto de las Alturas, con 21 puntos anotados, acompañado de 3 rebotes y 4 asistencias. Anyelo Cisneros lo secundó con 13 unidades y 7 rebotes.

