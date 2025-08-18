Este jugador venezolano ante un reto histórico ¿Será el debutante 246?

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de baloncesto ya tiene todo listo para estrenarse en la FIFA Americup 2025, que se desarrollará a partir de este viernes 22 de agosto. Venezuela debutará en el primer día de competición contra el combinado de Canadá desde Managua, Nicaragua.

Ronald Guillén definió a su plantilla para encarar el certamen americana, que se jugará del 22 al 31 del mencionado mes. Además de los canadienses, la Vinotinto de las Alturas también verá acción en la primera ronda ante los conjunto de Puerto Rico y Panamá, que también integran el Grupo B.

Los criollos vienen de completar su fogueo para la Americup en un triangular amistoso en Cali, donde se enfrentó a los combinados de Colombia y Uruguay. Con el debut a la vuelta de la esquina, uno de los jugadores presente con la selección podría escribir un nuevo capítulo en la historia del baloncesto venezolano.

El próximo debutante de Venezuela

Con la convocatoria ya confirmada para la Copa América de baloncesto, un nombre apunta como el próximo debutante con la selección absoluta de baloncesto. Carlos Fulda resalta como el único que no ha hecho su estreno en partidos oficiales con el quinteto nacional.

El escolta, que pertenece a Gladiadores de Anzoátegui en la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), podría debutar con la Vinotinto de las Alturas en el Americup. Cabe destacar que, el guardia viene de dejar una buena impresión en par de compromisos ante China en una gira en territorio asiático.

Fulda apunta a convertirse en el venezolano 246 en vestir la camiseta de la selección nacional. Además de su actuación con Venezuela, el jugador dejó su huella con Gladiadores en la SPB, que provocó entrar en la órbita de la selección nacional.