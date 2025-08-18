Vinotinto de Las Alturas

¿Cómo le fue a Venezuela en la última Americup?

Durante la edición pasada de la Americup, el equipo venezolano jugó la ronda de grupos contra México, Panamá y Estados Unidos.

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 09:37 am
¿Cómo le fue a Venezuela en la última Americup?
Foto: Cortesía
Durante la FIBA Americup 2022, celebrada en Brasil, Venezuela integró el Grupo C junto a Panamá, México y Estados Unidos. La Vinotinto de Las Alturas mostró un buen desempeño en la ronda de grupos, logrando una marca de 2-1.

Los venezolanos vencieron 72-58 a Panamá y 84-74 a México, pero sufrieron una dura derrota ante Estados Unidos por 101-49. Estos resultados les permitieron avanzar a los Cuartos de Final como uno de los mejores terceros del torneo.

Así terminó la Americup 2022 para Venezuela

En los Cuartos de Final, Venezuela se enfrentó a Argentina, uno de los equipos más fuertes de la competencia. El conjunto dirigido por Fernando Duró no pudo mantener el nivel mostrado en la fase de grupos y fue eliminado tras caer 76-53. A pesar de la derrota, el equipo dejó ver su carácter competitivo y la calidad de varios de sus jugadores en el torneo continental.

Argentina, tras eliminar a Venezuela, continuó su camino hacia la final y se coronó campeón al vencer a Brasil 75-73, dejando en evidencia el alto nivel del certamen.

Convocatoria de Venezuela en la Americup 2022

Luis Betancourt, Harol Cazorla, Kender Urbina, José Materán, Yohanner Sifontes, Elian Centeno, Edgar Martínez, José Ascanio, Fernando Fuenmayor, Windi Graterol y Carlos López, estos fueron los 12 jugadores con las que Venezuela encaró el desafió de la última Americup.

Tras la actuación en la Americup 2022, Venezuela logró quedarse con el séptimo puesto del campeonato, superando a selecciones importantes como República Dominicana y Uruguay. 

