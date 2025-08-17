¡Venezuela conoce a sus rivales! Panamá ya dio su lista definitiva para la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela ya dio la lista de 12 juguadores que se pondrán el uniforme de La Vinotinto de las Alturas en la venidera Americup, que se jugará a partir del próximo 22 de agosto en Managua, capital de Nicaragua.

El conjunto dirigido por Ronald Guillén no fue el único que dio su listado para competir en el torneo de selecciones más importantes del continente americano. Uno de sus rivales, Panamá, también hizo pública su convocatoria definitiva.

También, al igual que Venezuela, los canaleros tienen un plantel renovado, ya pensando en las ventanas de Clasificación rumbo al Mundial de Baloncesto 2027, que empezarán a finales este año.

Trevor Gaskins lidera la convocatoria

Sin embargo, hay un veterano entre los llamados. Se trata del anotador Trevor Gaskins, quien a sus 36 años de edad es uno de los mejores exponentes de Panamá a nivel internacional, destacando por su capacidad para encestar.

A Gaskins lo acompañarán Guillermo Navaro, Luis Rodríguez, Justin Quintero, Gil Atencio, Ezequiel Bell, Roberto Armstrong, Judah Brown, Joshua Lemon, Aaron Gedeón, Jonathan Salazar, Sebastían Bosques y Anthony Hall.

Esos serán los 12 que se pondrán el uniforme del elenco panameño en la Americup 2025, donde comparten grupo con Venezuela, Canadá y Puerto Rico. Precisamente a los venezolanos se medirán el 25 de agosto, en el último juego de la fase de grupos, donde posiblemente ambas selecciones se busquen un pasaje a Cuartos de Final.

Panamá quiere mejorar la imagen en la Americup 2025

Panamá buscará trascender por primera en la Americup. En 2017 fue último y en 2022 acabó penúltima, por lo que es necesario mejorar su imagen en el certamen. Su mejor lugar fue el quinto puesto del FIBA Americas 2005, clasificándose al Mundial de Japón 2006.