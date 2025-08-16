La Vinotinto de las Alturas fue superada por Uruguay ¿Qué debe mejorar para la Americup?

Suscríbete a nuestros canales

A una semana para el debut en la Americup 2025, este 15 de agosto en Cali, Colombia, La Vinotinto de las Alturas tuvo un encuentro amistoso previo a este torneo, midiéndose a su similar de Uruguay, que terminó imponiéndose en el marcador, con pizarra de 81-60.

Era el primer encuentro amistoso después de darse la lista de preseleccionados. Los dirigidos por Ronald Guillén tenían la tarea de afrontar este proceso de renovación ante un elenco charrúa que luce potente de cara al certamen continental.

La Vinotinto de las Alturas fue superada desde el inicio por Uruguay

Desde el inicio, Uruguay limitó a la ofensiva venezolana, que los primeros cinco minutos apenas sumó tres puntos, aunque con Enrique Medina como principal vía en ataque, lograron anotar seis puntos y marcharon abajo 18-9 en el primer cuarto.

Para el segundo cuarto, los uruguayos estuvo más fluidos en ofensiva, a diferencia de Venezuela que nuevamente sufrió para encestar y esto se reflejó en el marcador, estirándose cada vez más la brecha hasta el 41-18 con el que se fueron al entretiempo.

En el tercer período, La Vinotinto de las Alturas mejoró considerablemente su desempeño en ambos costados de la cancha, con un parcial de 13-1 en los primeros cinco minutos, poniéndose a 11 (42-31). No obstante, los charrúas supieron mantenerse arriba y llegaron al último cuarto arriba por 20 (59-39).

Los 10 minutos finales fueron de trámite y aunque Venezuela mejoró su ofensiva, con 21 puntos anotados, no le sirvió para recortar diferencias y Uruguay se hizo con el triunfo, con marcador de 81-60.

Windi Graterol y Franger Pirela lideraron la ofensiva de Venezuela

"Un partido con un ritmo bastante alto, que no supimos mantener. Nos quedamos con buenas sensaciones en el tercer cuarto, corriendo más la cancha y manteniendo la defensa. Lamentablemente no pudimos mantenerlo los 40 minutos. Debemos mejorar la disposición para jugar. Hoy empezamos bastante fríos y lentos en las ejecuciones. El equipo de Uruguay lo aprovechó. Va un poco por lo actitudinal y teniendo más disposición en el aspecto defensivo, pero nosotros por momentos jugamos bien. Nos vamos con esa sensación", comentó Ronald Guillén.

Windi Graterol fue el máximo anotador de La Vinotinto de las Alturas, con 11 puntos anotados, quedándose a un rebote (9) del doble-doble. Franger Pirela fue el otro que se acercó, al totalizar 10 contables. Mientras que Enrique Medina y Anyelo Cisneros aportaron ocho unidades.