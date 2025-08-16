La Vinotinto de las Alturas perdió juego amistoso ante Uruguay (Finalizado)

Suscríbete a nuestros canales

Este 15 de agosto, a una semana exacta para que se dé inicio a la Americup 2025, La Vinotinto de las Alturas empezó su proceso rumbo a este torneo con un encuentro amistoso ante Uruguay en la ciudad de Calí, Colombia

Primer Cuarto

En un primer cuarto sin mucha ofensiva, La Vinotinto de las Alturas estuvo atrás en el resultado y encontró en Enrique Medina una vía anotadora para finalizar este parcial abajo 9-18.

Segundo Cuarto

- Finaliza la primera mitad del encuentro entre La Vinotinto de las Alturas y Uruguay, con ventaja parcial de 41-18 para el combinado sureño, que aprovechado la falta de puntos de Venezuela para establecer una brecha bastante importante en el marcador.

Tercer Cuarto

- Venezuela encuentra vías para anotar en la pintura gracias al accionar de Windi Graterol, locual le permite bajar la diferencia de 20 (41-23) con 7:00 minutos por jugarse.

En base a triples, La Vinotinto de las Alturas recortan la desventaja, que ahora es de 13, con un parcial de 11-1 en los primeros cinco minutos del tercer período. Aunque Uruguay afronta el último cuarto arriba por 20 puntos de diferencia (59-39).

Último Cuarto

- Finalizó el encuentro, con un último cuarto en el que Venezuela vio mejorada su ofensiva, pero no sirvió para recortar la brecha de manera significativa, por lo que Uruguay se llevó el triunfo 81-60.