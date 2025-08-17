Venezuela conoce a sus 12 convocados para la Americup ¿Quién fue el último cortado?

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) ha anunciado la lista final de 12 jugadores que representarán a Venezuela en la FIBA AmeriCup 2025. El torneo arranca este viernes, 22 de agosto, en Managua, Nicaragua.

¿Quiénes son los 12 seleccionados de Venezuela?

La selección nacional cuenta con una mezcla de experiencia y juventud. Entre los nombres destacados se encuentran el base veterano David Cubillán (38 años) y el pívot Windi Graterol (38 años), junto a jóvenes promesas como Franger Pirela (22 años) y Enrique Medina (21 años), quien viene de la Spanish Basketball Academy. La plantilla incluye jugadores de la Liga Venezolana de Baloncesto y de equipos internacionales en Argentina, Brasil y España.

Aquí está la lista completa:

Bases : David Cubillán, Edwin Mijares, Franger Pirela

Escoltas : Carlos Fulda, Yeferson Guerra, Yohanner Sifontes

Aleros : Anyelo Cisneros, Fernando Fuenmayor

Ala-pívots : José Ascanio, Elian Centeno

Pívots: Windi Graterol, Enrique Medina

¿Cuál fue el último jugador cortado?

El equipo completó su fase de preparación en Cali, con un balance de una victoria (67-81 vs. Colombia) y una derrota (60-81 vs. Uruguay) en un torneo amistoso. Después de la salida del pívot Carlos López, la delegación ya se encuentra en Managua.

¿Cuándo vuelve a jugar La Vinotinto de las Alturas?

Antes de iniciar su cita en la Americup 2025, la selección nacional de baloncesto estará jugando un último amistoso ante Nicaragua el próximo martes 19. El debut en Americup será ante Canadá el 22, a las 5:40 p. m., la segunda jornada ante Puerto Rico el día 23 a las 8:40 p. m. y el cierre de la fase de grupos ante Panamá el lunes 25 a las 3:10 p. m.-. Todos los partidos se jugarán en el Polideportivo Alexis Argüello.