La Vinotinto de las Alturas: ¿Cómo le fue al Gigante de 2.18 metros contra Uruguay?

Suscríbete a nuestros canales

Este 15 de agosto, La Vinotinto de las Alturas contó con su primer partido de preparación luego de conocerse la convocatoria de la preselección, donde destacaba la presencia de Enrique Medina, gigante venezolano de 2.18 metros, quien está llamado a adueñarse de los tableros a futuro.

La presencia de Medina es clave en el plantel venezolano, que se encuentra en plena renovación, pues siempre ha adolecido de hombres de su tamaño, siendo esto clave en el panorama internacional.

El gigante de 2.18 metros fue un plus en el primer cuarto

No obstante, la presentación de Venezuela no fue la mejor, ya que cayó 81-60 en el triangular desarrollado en Cali, Colombia, ante su similar de Uruguay, siendo superados de principio a fin por los charrúas.

En el primer cuarto, los dirigidos por Ronald Guillén nada más sumaban tres puntos en los primeros cinco minutos. No obstante, la presencia de Medina cerca del aro provocó que sea difícil de marcar para los defensores uruguayos.

Fue así como sumó seis unidades en ese período, con incluso asistencias y pases que abrieron la ofensiva, aunque los lanzamientos no entraron, siendo esta una de las razones por las que Uruguay se despegó en el marcador.

Enrique Medina aportó el tiempo que estuvo sobre el tabloncillo

Al final Enrique Medina finalizó el encuentro con 12.5 minutos de acción, tiempo en el que anotó dos de sus tres lanzamientos, para un 66.7% de efectividad. Añadido a eso, con su gran estatura sacó múltiples faltas, yendo a la línea en siete ocasiones, sumando en cuatro de ellas. De esta terminó su actuación con ocho puntos.

También, el gigante de 2.18 metros de estatura, que recientemente fue elegido en el draft de la G-League (liga de desarrollo de la NBA) acumuló tres rebotes, uno de ellos en el costado ofensivo.