"Tapipa" Duarte rompe el silencio y explicó motivos de su ausencia en la Vinotinto de las Alturas (+Video)

Una de las grandes polémicas y debates que hay en baloncesto venezolano es la ausencia de Luis Duarte, mejor conocido como "Tapipa", de la Selección Nacional de Venezuela que se está preparando para disputar la Americup 2025, que se celebrará a partir del 22 de agosto en Nicaragua.

El Jugador Más Valioso (MVP) de la última temporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y campeón con Gaiteros del Zulia estuvo entre los convocados de la FVB. Sin embargo, se alegó que el jugador no acudió al llamado, ni se presentó a las prácticas.

El jugador explicó motivos de su ausencia en la Selección Nacional

Esto fue motivo de debate, dado que "Tapipa" Duarte no se había pronunciado públicamente sobre este hecho. Sin embargo, este 15 de agosto, una semana antes de que inice la Americup, el escolta del elenco zuliano emitió un comunicado en video, publicado en su cuenta Instagram, sobre sus motivos para no estar con La Vinotinto de Las Alturas.

"Di unas declaraciones estando inconforme porque pensé que me estaban faltando el respeto, al igual que a ustedes (fanáticos) que durante muchos años me han estado pidiendo para la Selección Nacional. Quiero decir nuevamente que mi intención siempre ha sido jugar con la Selección Nacional pero lamentablemente nunca se me ha dado la oportunidad de manera formal", comentó en el inicio del video.

Luego se refirió a su reciente convocatoria, donde sí aparecía en el listado, a diferencia de años anteriores. Además, se esperaba que fuese la cara de la renovación para el venidero certamen continental, ya que no iban a estar muchos de las generación que logró grandes éxitos internacionales.

"Luego de mis declaraciones, explicando que si las cosas iban a ser de esa manera, era mejor que no me llamaran. Semanas después se anunció la convocatoria y cuando dije que mejor no me llamaran apareció mi nombre en la lista de convocados. Para ese momento ya había tomado una decisión junto a mi familia", comentó.

"Tapipa" Duarte afirmó no recibir ningún llamdo de la FVB

También se refirió a las últimas declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB), Hanthony Coello, donde se afirmó que "Tapipa" Duarte no respondía las llamadas, luego de haberse comprometido a estar con la Selección Nacional.

"En ningún momento recibí ninguna llamada por parte de las personas encargadas de hacer esa clase de llamados. Quizás muchos de ustedes especularon que había perdido la humildad y no quería jugar con la Selección. Pero mis fanáticos reales saben que ese ha sido mi gran sueño. Pero al dar esa clase de declaraciones, en las cuales estoy quedando mal, no es algo con lo que estoy contento", dijo el jugador de Gaiteros del Zulia.