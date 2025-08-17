Baloncesto venezolano

El espigado centro venía de anotar 6 unidades en el juego del viernes ante la selección de Uruguay
 

Por Meridiano

Domingo, 17 de agosto de 2025 a las 01:33 am
Así fue el juego del gigante de 2.18 metros de Venezuela ante Colombia
La selección de baloncesto de Venezuela jugó su segundo partido en el triangular amistoso de Cali, Colombia este 16 de agosto. En este encuentro, la Vinotinto de las alturas terminó ganando 81-67 ante su similar de Colombia. 

¿Qué hizo Enrique Medina contra Colombia?

El partido sirvió para ver en acción a Enrique Medina, un pívot de 2,18 metros que se perfila como una pieza fundamental para el futuro de la Vinotinto de las alturas. La presencia del oriundo de Falcón es muy importante, ya que Venezuela históricamente ha tenido problemas con la falta de jugadores altos.

Durante el partido, Medina estuvo en acción 10 minutos en la cancha. En ese tiempo, anotó 5 puntos, capturó 3 rebotes y además dio 2 asistencias. Su actuación fue particularmente destacada en el aspecto, donde anotó

Medina, quien recientemente fue seleccionado en el draft de la G-League (la liga de desarrollo de la NBA), demostró su potencial para convertirse en un jugador dominante en la zona de la pintura.
 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

Baloncesto venezolano