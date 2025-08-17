La Vinotinto de las Alturas se despide con triunfo ante Colombia

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, durante su proceso de preparación para la Americup 2025 que va a tener lugar en Nicaragua, la selección venezolana de baloncesto se midió en el Coliseo Evangelista Mora de Cali ante su similar de Colombia.

El equipo que dirige Ronald Guillén cayó en su primer duelo amistoso contra Uruguay por marcador de 60-81 este viernes, por lo que necesitaba ganar ante la escuadra cafetera para poder llevarse un buen sabor de boca previo al certamen continental.

No sería un partido fácil, pues el quinteto local arrancó ganando el partido, algo que mantuvo a lo largo de tres de los cuatro cuartos. Aun así, 'La Vinotinto de las Alturas' estuvo reduciendo la diferencia y manteniendo a raya a los colombianos.

A partir del tercer cuarto, el Venezuela comenzaría a tomar ventaja, pero con problemas para mantenerla. Ya para el final, evidenció un dominio absoluto y consiguió ganar el último período por 7-23 para llevarse la victoria.

La selección venezolana de baloncesto viajará a Managua para enfrentarse a Nicaragua en su último partido amistoso antes de jugar la Americup, donde compartirá grupo con Panamá, Canadá y Puerto Rico.