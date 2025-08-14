Cuándo empieza el EuroBasket 2025 (+calendario)

Suscríbete a nuestros canales

A finales de este mes, Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia se vestirán de gala para recibir a las mejores selecciones del baloncesto europeo, en el FIBA Eurobasket 2025.

Dicho torneo no se celebraba desde la edición de 2022, celebrada entre Alemania, República Checa, Georgia e Italia. En esa ocasión, España se quedó con el campeonato tras vencer 88-76 a Francia.

Calendario del torneo

Actualmente, varios quintetos participantes han disputado duelos de exhibición como parte de su preparación para este torneo internacional.

Sin embargo, el próximo 27 de agosto inicia oficialmente la competición, en la ciudad de Riga, Letonia. La final, se estará efectuando en la misma sede, el 14 de septiembre.

Los encargados de subir el telón en esta competencia serán las selecciones del grupo A, pues República Checa se medirá a Portugal, Letonia ante Turquía y Estonia hará lo propio ante Serbia en la jornada inaugural.

Esa misma fecha, los participantes del grupo B también verán acción: Gran Bretaña chocará ante Lituania, Montenegro versus Alemania y Suecia se enfrentará a Finlandia, que albergará todos estos duelos en la ciudad de Tampere.

Por su parte el grupo C (España, Grecia, Italia, Georgia, Bosnia y Herzegovina, Chipre) verá acción en suelo chipriota, específicamente en Limasol; mientras que el grupo D (Francia, Eslovenia, Polonia, Israel, Bélgica e Islandia) será recibido en territorio polaco. Cabe destacar que, ambos grupos se estrenarán el 28 de agosto.