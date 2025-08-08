Eurobasket 2025: Lauri Markkanen se luce en juego amistoso con Finlandia y le mete presión a Doncic, Jokic y compañía

Suscríbete a nuestros canales

En un partido amistoso que sirve de preparación para el Eurobasket 2025, Lauri Markkanen, la estrella de los Utah Jazz, deslumbró al mundo del baloncesto con una actuación monumental que quedará grabada en la memoria de los aficionados. Liderando a la selección de Finlandia en una contundente victoria de 105 a 62 sobre Bélgica, Markkanen se lució con números de fantasía: 48 puntos, 9 rebotes, 7 triples y 3 robos.

Markkanen deslumbra en juego amistoso

Desde el primer minuto, Markkanen demostró por qué es uno de los jugadores más talentosos de su generación. Con una combinación letal de precisión en el tiro exterior, agilidad en las penetraciones y una presencia imponente en la zona de rebotes, el alero finlandés dominó cada aspecto del juego. Los 48 puntos no solo reflejan su capacidad anotadora, sino también la versatilidad de su arsenal ofensivo, que puso en jaque a la defensa belga en todo momento.

La hazaña de Markkanen va más allá de los números. Su actuación es un claro mensaje a la comunidad internacional del baloncesto: Finlandia es un equipo a tener en cuenta en el próximo Eurobasket.

Con un líder tan dominante y en un estado de forma tan espectacular, las aspiraciones de la selección finlandesa se elevan significativamente. La química en la cancha y la confianza que infundió su estrella a sus compañeros fue palpable, creando un ambiente de juego fluido y efectivo.

Dominio indiscutible

El dominio de Markkanen no se limitó al ataque. Sus 9 rebotes demostraron su compromiso bajo los tableros, mientras que sus 3 robos subrayaron su habilidad para leer el juego y su instinto defensivo. En un deporte donde el rendimiento integral es clave, Markkanen se exhibió como un jugador completo, capaz de impactar el partido en ambos extremos de la cancha.

La victoria de 105 a 62 sobre Bélgica, un equipo respetado en el baloncesto europeo, no es un resultado menor. Este triunfo contundente refuerza la confianza del equipo finlandés y valida su preparación de cara a una de las competiciones más exigentes del baloncesto FIBA.