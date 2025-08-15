Lakers tendría este quinteto abridor para la temporada 2025-2026 de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

En la previa de cada temporada de la NBA, siempre se habla de Los Angeles Lakers, ya que es de las franquicias más emblemáticas en la historia. De cara a la temporada 2025-2026, los de Californian contarán nuevamente con LeBron James como líder, pero además, también estará Luka Doncic como una de las estrellas más importantes del equipo.

JJ Redick repetirá como entrenador de este histórico equipo y sin duda alguna que tendrá un trabajo fuerte, al tratar de conformar las diferentes unidades que enviará juego tras juego al tabloncillo.

Así estarían conformados los quintetos de los Lakers en la 2025-2026

Según fuentes cercanas a la organización, los Lakers han definido lo que podría ser su quinteto titular para la próxima temporada. Luka Doncic encabezará la ofensiva, aportando su visión de juego y capacidad anotadora, mientras que Austin Reaves seguirá consolidándose como un jugador clave en el perímetro. LeBron James continuará siendo el líder del equipo, combinando experiencia, versatilidad y presencia en ambos extremos de la cancha. Rui Hachimura y Deandre Ayton completan el quinteto, ofreciendo balance entre tiro exterior, energía y solidez en la pintura.

La segunda unidad también se perfila como un grupo sólido y versátil. Gabe Vincent y Marcus Smart serán responsables de la organización y la defensa, asegurando que el ritmo del equipo no decaiga cuando los titulares descansen. Jarred Vanderbilt y Jake LaRavia aportarán intensidad y capacidad atlética, mientras que Jaxson Hayes se encargará de proteger el aro y dominar los rebotes. Esta combinación permitirá a los Lakers mantener un nivel competitivo constante durante todo el partido.

Conociendo estos dos posibles quintetos, los Lakers presentarían una mezcla de estrellas consolidadas y jugadores de rol bien definidos, que le darían profundidad necesaria para enfrentar los retos de la temporada regular y los playoffs. El equipo busca equilibrar experiencia, juventud y versatilidad, con la esperanza de construir un grupo capaz de competir al más alto nivel y recuperar protagonismo en la NBA.