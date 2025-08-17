¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto de las alturas?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de las alturas finalizó su participación en el triangular amistoso de Colombia. Los dirigidos por Ronald Guillén jugaron en este torneo preparativo a la Americup donde se midieron a sus similares de Uruguay y Colombia.

¿Cuál es el próximo juego de Venezuela?

Antes de iniciar su participación en la Americup 2025, la Vinotinto de las alturas tendrá un nuevo juego amistoso y será nuevamente ante un combinado americano. Nicaragua, sede del venidero torneo continental, será el combinado al que Venezuela se mida en su siguiente duelo preparativo.

¿Qué día jugará la Vinotinto de las alturas contra Nicaragua?

El duelo entre criollos y centroamericanos se estará llevando a cabo el próximo martes 19 y se llevará a cabo en Managua, ciudad que albergará la Americup. Cabe recordar que Venezuela se encuentra actualmente en Colombia.

¿Cuándo es el debut en la Americup?

Tras disputarse el duelo ante Nicaragua, la Vinotinto de las alturas se dispondrá para su debut en la Americup. El primer juego de Venezuela en esta cita se dará el viernes 22 de agosto contra Canadá.

Además de Canadá, la selección nacional de baloncesto se estará midiendo a Puerto Rico, el sábado 23 y ante Panamá el lunes 25.

Para clasificarse a los cuartos de final de la FIBA Americup 2025, la selección de Venezuela tiene que quedar entre los dos primeros de su grupo. Si no lo logra, aún tiene la oportunidad de avanzar como uno de los dos mejores terceros lugares entre todos los grupos.