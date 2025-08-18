Americup: Este es el increíble récord de Venezuela ante Canadá

Suscríbete a nuestros canales

La “Vinotinto de las alturas” se medirá, este viernes 22 de agosto, a su similar de Canadá en lo que será el inicio de la Americup 2025 para ambos combinados. Un partido que tiene un toque de “clásico” por los múltiples enfrentamientos que han mantenido.

¿Cómo marcha el historial entre Venezuela y Canadá?

Este será el vigésimo cuarto enfrentamiento histórico entre dos selecciones con realidades muy diferentes, pero que ambas llegan sin tener el mote de favoritos al título.

Canadá luce como favorito en este partido, a pesar de que el historial entre ambas selecciones apenas es de 13-10 en favor de los norteamericanos sobre Venezuela. El primer duelo entre ambos se produjo en 1975 en los Juegos Panamericanos de México donde los criollos sucumbieron 83-73 ante los de la hoja de Maple.

¿Cuál fue el primer juego Venezuela vs Canadá?

La primera victoria criolla llegó en 1989, en el Premundial de Ciudad de México, donde Venezuela derrotó 99 a 78 a Canadá. Este triunfo despertó una racha de cuatro victorias al hilo ante los norteamericanos, lo que marca la mejor racha criolla ante este rival. Misma que los de la hoja de Maple tienen ante Venezuela.

Este fue el último choque entre Venezuela y Canadá

El último choque entre Venezuela y Canadá data de hace un par de años, más específicamente del 26 de febrero de 2023. Aquel día Canadá venció 74-54 a Venezuela en el Poliedro de Caracas, marcando ese duelo la clasificación de los criollos a su quinto mundial FIBA.