Americup

¿Cuál es el equipo de Colombia para la Americup?

Aún a falta de comunicar la convocatoria oficial estos jugadores luchan por representar a Colombia

Por Ricardo Rodríguez
Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 02:11 pm
¿Cuál es el equipo de Colombia para la Americup?
Colombia vs Argentina. Eliminatorias Americup 2025. Foto Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

A 4 días del inicio de la Americup 2025, Colombia sigue trabajando arduamente con sus preseleccionados de cara al torneo y estos son los 20 jugadores que luchan por su lugar en la convocatoria oficial.

NOTAS RELACIONADAS

Desde el 6 de agosto, la Federación Colombiana de Baloncesto dio a conocer la lista del entrenador Tomás Díaz para los módulos de preparación en el Coliseo Evangelista Mora. Sin embargo, también han visto acción en par de compromisos amistosos ante Uruguay y Venezuela respectivamente.

Dicho torneo se disputará entre el 22 y el 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

¿Quiénes conforman esta lista?

Aunque no todos los miembros de este plantel pre-convocado posean experiencia internacional, hay una mezcla de veteranos y jóvenes talentosos que conforman este grupo.

Jugadores como Jaime Echenique, quien viene de brillar en Turquía con el Petkim Spor y con un breve paso en la NBA con Washington Wizards (2021-2022), se suman a estrellas como Braian Angola, nuevo fichaje del Gran Canaria en la Liga Endesa, para liderar el quinteto cafetero.

Juan Diego Tello, a sus 40 años, es el jugador más experimentado del grupo y acumula 5 competiciones de por vida representando a su país entre 2017 y 2025 (sin contar el Americup próximo a arrancar).

Asimismo, entre las promesas más destacadas, aparece el alero y ala-pívot Jaret Valencia que hace vida en la universidad de Wichita State.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional
Lunes 18 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Americup