¿Cuál es el equipo de Colombia para la Americup?

A 4 días del inicio de la Americup 2025, Colombia sigue trabajando arduamente con sus preseleccionados de cara al torneo y estos son los 20 jugadores que luchan por su lugar en la convocatoria oficial.

Desde el 6 de agosto, la Federación Colombiana de Baloncesto dio a conocer la lista del entrenador Tomás Díaz para los módulos de preparación en el Coliseo Evangelista Mora. Sin embargo, también han visto acción en par de compromisos amistosos ante Uruguay y Venezuela respectivamente.

Dicho torneo se disputará entre el 22 y el 31 de agosto en Managua, Nicaragua.

¿Quiénes conforman esta lista?

Aunque no todos los miembros de este plantel pre-convocado posean experiencia internacional, hay una mezcla de veteranos y jóvenes talentosos que conforman este grupo.

Jugadores como Jaime Echenique, quien viene de brillar en Turquía con el Petkim Spor y con un breve paso en la NBA con Washington Wizards (2021-2022), se suman a estrellas como Braian Angola, nuevo fichaje del Gran Canaria en la Liga Endesa, para liderar el quinteto cafetero.

Juan Diego Tello, a sus 40 años, es el jugador más experimentado del grupo y acumula 5 competiciones de por vida representando a su país entre 2017 y 2025 (sin contar el Americup próximo a arrancar).

Asimismo, entre las promesas más destacadas, aparece el alero y ala-pívot Jaret Valencia que hace vida en la universidad de Wichita State.