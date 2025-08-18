Conoce al gigante venezolano de 2.18 metros que estará en la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Si de algo ha carecido históricamente el seleccionado nacional de baloncesto es de altura, a pesar de que la camiseta la han portado nombres como: Richard Lugo, Omar Walcott, Carl Herrera, Gregory Echenique entre otros; la talla siempre ha sido nuestra principal carencia. Pero dentro del recambio generacional apareció un nombre que ilusiona a propios y extraños: Enrique Medina Roa, quién fue convocado por Ronald Guillén para disputar la venidera edición de la Americup.

¿Quién es Enrique Medina: el gigante de 2.18 metros?

Medina Roa es un joven de apenas 21 años de edad oriundo de Falcón. Se desarrolló en el baloncesto argentino en clubes como: Arquitecturas y Regatas. Desde noviembre de 2021 empezó a formar parte de los llamados de la selección nacional de baloncesto y vio sus primeros minutos de acción en la quinta ventana FIBA de las Eliminatorias Americanas rumbo al Mundial de 2023.

¿Dónde ha jugado?

El gigante de 2.18 metros ha jugado en varios clubes, tanto de Venezuela como de otras latitudes. A los ya mencionados: Arquitecturas y Regatas, hay que sumarle la experiencia de Medina en el Pajarraco CB Santfeliuenc de España, así como también en Clavijo CB.

Dentro del baloncesto venezolano, el gigante venezolano de 2.18 metros (2.20 metros con botas puestas), ha tenido actividad con la divisa de Héroes de Falcón, en la zafra 2024. Mientras que en la pasada edición de la SPB jugó con Guaiqueríes de Margarita.

Llamado del gigante de 2.18 metros a la G-League

Medina, quien recientemente fue seleccionado en el draft de la G-League (la liga de desarrollo de la NBA), demostró su potencial para convertirse en un jugador dominante en la zona de la pintura.

