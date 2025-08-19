Suscríbete a nuestros canales

Néstor "Che" García es considerado el entrenador más ganador que ha pasado por la selección venezolana de baloncesto. El argentino llevó a Venezuela a la cima en el Preolímpico de México 2015 y a dos Sudamericanos en 2014 y 2016.

El dirigente es parte fundamental en la historia de los tabloncillos criollos, tanto en selección como en competiciones locales. Además de sus glorias con la Vinotinto de las Alturas, el director técnico ganó un título en la extinta Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela con Marinos de Anzoátegui.

El "Che" será uno de los entrenadores presentes en la venidera FIBA Americup 2025, que se realizará en la ciudad de Managua. El argentino estará al mando de la República Dominicana, que arrancará el certamen en el Grupo C junto a las representaciones de Argentina, Colombia y Nicaragua, anfitriona del torneo.

¿Puede Venezuela enfrentarse al "Che" García?

La Americup 2025 arrancará este viernes 22 de agosto. Venezuela se enfrentará a una de las grandes candidatas como lo es Canadá, mientras que, los quisqueyanos saltarán al tabloncillo un día después cuando se midan ante Colombia.

El posible enfrentamiento entre Néstor García y Venezuela deberá esperar hasta las instancias finales del torneo, tomando en cuenta que las selecciones no coinciden en la fase de grupos. La Vinotinto de las Alturas deberá sobrevivir al Grupo B junto a Canadá, Puerto Rico y Panamá. Del otro lado, Dominicana tendrá que cumplir con las expectativas en su llave y avanzar entre los primeros lugares.

Venezolanos y quisqueyanos podrían verse las caras en los unos Cuartos de final, que es la instancia que sigue después de la primera ronda.