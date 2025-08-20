Americup: ¿Cómo va el registro histórico entre Venezuela y Puerto Rico?

Suscríbete a nuestros canales

Después de varios encuentros amistosos fuera de las fronteras de Venezuela, ahora La Vinotinto de las Alturas afrontará la hora de la verdad cuando le toque medirse a las mejores selecciones del continente en la próxima edición de la Americup 2025, la cual iniciará este 22 de agosto.

Uno de los conjuntos a los que deberá vencer el elenco dirigido por Ronald Guillén es Puerto Rico, conjunto que fue junto a Canadá y Estados Unidos, el representante de América en los pasados Juegos Olímpicos, siendo una auténtica potencia continental.

Venezuela solo suma tres victorias sobre los boricuas

Precisamente los boricuas siempre han sido un duro escollo para Venezuela en este torneo, el cual ya el cuadro isleño ganó tres veces, a diferencia de la Vinotinto de las Alturas, que se consagró en aquel preolímpico de 2015, donde los en ese entonces comandados por Néstor "Che" García vencieron a Canadá y Argentina en semifinales y finales, respectivamente.

Una de las pocas victorias que se recuerdan sobre Puerto Rico se dio precisamente en ese FIBA Americup de 2015, imponiénose con pizarra de 74-63, tomando revancha de la dura derrota sufrida en el Poliedro de Caracas tan solo par de años antes, en el Premundial de 2013, con aquella actuación de José Juan Barea, quien ayudó para que los boricuas ganen 86-85 en la prórroga.

En Mar del Plata 2011 prácticamente no hubo equivalencias y Venezuela perdió 94-82, despidiéndose en aquel entonces de la posibilidad de ir a Londres 2012 de manera directa. Similar situación se dio en el Preolímpico de 2007, con triunfo isleño por 92-63.

Un dominio histórico para Puerto Rico en la Americup

Para encontrar otra victoria venezolana hay que remontarse al Premundial de 2005, con triunfo 82-73. Mientras que en 2003 volvió a ser triunfo boricua con holgado margen (84-59).

De ahí para atrás solo se encuentran lauros de Puerto Rico. En 2001 fue con pizarra de 98-89, en el 99 fue 81-56 y en 1992, con pizarra de 91-80, siendo la excepción, lo acontecido en 1997, cuando Venezuela obtuvo una conquista 97-83.