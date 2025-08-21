Así fue la vez que Venezuela ganó la Americup

Suscríbete a nuestros canales

En 2015, la Selección Venezolana de Baloncesto escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeona del FIBA Américas. El combinado nacional, dirigido por Néstor "Che" García, sorprendió al continente al derrotar en semifinales a una poderosa Canadá repleta de figuras NBA por marcador de 79-78, triunfo que además selló su boleto a los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Con la moral en alto, la Vinotinto de Las Alturas llegó a la gran final en Ciudad de México y superó a la Argentina de Luis Scola con marcador de 76-71, logrando un título continental histórico para el país.

Una generación que quedará para la historia

La gesta resultó aún más significativa porque apenas era la segunda vez que Venezuela disputaba una final en este torneo, tras la histórica de 1992 en Portland frente al "Dream Team" de Estados Unidos. En esta edición de 2015, el quinteto vinotinto llegó al partido decisivo con récord de 5 victorias y 4 derrotas, mostrando un carácter indomable que le permitió crecer en los momentos más importantes.

El quinteto titular en aquella noche inolvidable estuvo conformado por Gregory Vargas, John Cox, José Vargas, Néstor Colmenares y Windi Graterol, respaldados por un banquillo de lujo en el que destacaron jugadores como Heissler Guillent, David Cubillán y Miguel Ruiz. Precisamente Guillent fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, seguido por Cox con 14, liderando un esfuerzo colectivo que resultó clave para imponerse en el último cuarto con un parcial de 27-19.

Roster de Venezuela en el campeonato de 2015

Con la victoria, Venezuela conquistó por primera vez el campeonato FIBA Américas y esta generación dorada fue bautizada como "Los Conquistadores de México". Más allá del título, aquel triunfo representó un punto de inflexión en el baloncesto venezolano, demostrando que con trabajo, disciplina y unidad, el país podía competir y vencer a las grandes potencias del continente.