Duro comienzo para La Vinotinto de las Alturas en la Americup 2025 (+Detalles)

Venezuela tuvo un amargo debut en la Americup 2025 que se celebra en Managua, Nicaragua, tras caer este 22 de agosto, con pizarra de 88-54, ante su similar de Canadá, que desde el inicio se mostró superior en el Polideportivo Alexis Argüello.

Los norteamericanos plasmaron su favoritismo cuando sacaron una rápida ventaja de 10 (17-7) en los primeros cinco minutos de compromisos, extendiendo esa brecha hasta el cierre del período iniciai, que reflejaba un holgado 26-13.

La Vinotinto de las Alturas se vio superada por Canadá

Para el segundo cuarto, La Vinotinto de las Alturas se mostró más solvente sobre el tabloncillo, haciéndose fuerte en base a la defensa. Gracias a su accionar para defender el aro propio llegarona estar por ocho (33-25) con tres minutos por disputarse.

Sin embargo, Canadá apretó sobre los segundos finales previos al entretiempo y lograron marcharse al descanso arriba por una máxima diferencia de 15 unidades (41-26).

Para el tercer parcial, hubo momentos de toma y dame, algo que no beneficiaba a los venezolanos, quienes necesitaban establecer rachas para recortar el margen. Eso no sucedió y los norteamericanos afrontaron el último cuarto arriba por 22 (66-44).

Yohanner Sifontes fue el líder ofensivo de Venezuela

En los minutos finales no hubo demasiada historia y se mantuvo la diferencia entre ambos quintetos evidenciandola el favoritismo previo. Ahora Venezuela deberá enfocarse en sus próximos dos compromisos, donde será necesaria una victoria para aumentar sus opciones de avanzar a la siguiente fase de esta Americup 2025.

Por Venezuela solo dos jugadores superaron la decena anotadora, siendo Yohanner Sifontes el líder encestador con 14 unidades, 10 de ellas en el primer cuarto, seguido de David Cubillán con 11. Edwin Mijares rozó el doble dígito, con nueve contables. Mientras que José Ascanio y Windi Graterol aportaron siete cada uno.