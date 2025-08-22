Venezuela le da pelea a Canadá en el estreno de la Americup (En vivo)

La Selección Venezolana de Baloncesto comienza su actividad en la Americup, que celebra a partir de este 22 de agosto una nueva edición, teniendo como sede a Managua, Nicaragua.
NOTAS RELACIONADAS
El conjunto dirigido por Ronald Guillén, con varias piezas jóvenes, iniciará su proceso de renovación rumbo a las ventanas del Mundial 2027, midiéndose al potente combinado de Canadá, el cual es uno de los favoritos a llevarse el torneo.
Primer cuarto
9:40: Inició el compromiso, con los primeros puntos de parte de Leonard Miller, de Canadá (2-0)
8:48: Yohanner Sifontos abre el marcador por Venezuela (2-2)
6:16: Venezuela le presenta batalla a Canadá y se pone por dos con un canasto de Sifontes (9-7)
4:37: Marcus Carr anota detrás de la línea de tres puntos y Canadá saca máxima de 10 (17-7)
2:59: Yohanner Sifontes descuenta con un triple (20-13).
0:00: Finaliza el primer cuarto, con victoria 26-13 de Canadá.
Segundo cuarto
8:01: Yohanner Sifontes vuelve a castigar de tres y pone el juego por 13 (29-16)
6:43: Ahora el que anota desde la larga distancia es David Cubillán (31-19).
5:51: Windi Graterol vuelve a colocar el juego por 10 (31-21).
3:46: Edwin Mijares baja la brecha con un doble (33-25).