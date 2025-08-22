La Vinotinto de las Alturas

Venezuela le da pelea a Canadá en el estreno de la Americup (En vivo)

La selección venezolana de baloncesto afronta un difícil reto en su debut ante los canadienses

Por Alejandro Jesús Fernández
Viernes, 22 de agosto de 2025 a las 05:27 pm
Foto: FVB
La Selección Venezolana de Baloncesto comienza su actividad en la Americup, que celebra a partir de este 22 de agosto una nueva edición, teniendo como sede a Managua, Nicaragua.

El conjunto dirigido por Ronald Guillén, con varias piezas jóvenes, iniciará su proceso de renovación rumbo a las ventanas del Mundial 2027, midiéndose al potente combinado de Canadá, el cual es uno de los favoritos a llevarse el torneo.

Primer cuarto

9:40: Inició el compromiso, con los primeros puntos de parte de Leonard Miller, de Canadá (2-0)
8:48: Yohanner Sifontos abre el marcador por Venezuela (2-2)
6:16: Venezuela le presenta batalla a Canadá y se pone por dos con un canasto de Sifontes (9-7)
4:37: Marcus Carr anota detrás de la línea de tres puntos y Canadá saca máxima de 10 (17-7)
2:59: Yohanner Sifontes descuenta con un triple (20-13).
0:00: Finaliza el primer cuarto, con victoria 26-13 de Canadá.

Segundo cuarto

8:01: Yohanner Sifontes vuelve a castigar de tres y pone el juego por 13 (29-16)
6:43: Ahora el que anota desde la larga distancia es David Cubillán (31-19).
5:51: Windi Graterol vuelve a colocar el juego por 10 (31-21).
3:46: Edwin Mijares baja la brecha con un doble (33-25).

Viernes 22 de Agosto de 2025
