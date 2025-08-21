¿Cuál podría ser el quinteto abridor de Venezuela en la Americup?

Suscríbete a nuestros canales

A tan solo horas para el debut de Venezuela en la edición 2025 de la Americup, las dudas sobre cuál será el primer quinteto que empleará la selección crecen.

Más allá del evidente recambio generacional que afronta el conjunto nacional, algunas piezas podrían debutar desde el arranque y hasta ahora solo se conocen las 12 piezas con las que contará el director técnico, Ronald Guillén.

¿Quiénes podrían ser titulares?

Basado en la experiencia que poseen jugadores como el histórico base David Cubillán y el pívot Windi Graterol, que son los únicos miembros del plantel actual que se consagraron en México 2015, es díficil elaborar una alineación sin ellos presentes. No en vano, cuentan con 84 y 98 juegos representando a su país oficialmente.

Por otro lado, los puestos del alero y del escolta estarían cubiertos por dos de los jugadores con más participaciones internacionales dentro de la plantilla de este Americup: José Ascanio (casi 20 juegos en competiciones oficiales FIBA) y Yohanner Sifontes (35 internacionalidades), respectivamente.

Asimismo, Anyelo Cisneros podría ser el ala-pívot o uno de los jugadores que complementaría esta alineación (alternando el puesto 3 con Ascanio también). Si bien ha disputado apenas 6 duelos con el combinado criollo, ha sido parte del proceso de la selección desde 2021 hasta la actualidad.

De hecho, Cisneros fue una de las figuras más destacadas en la última ventana clasificatoria a la Americup, cuando los venezolanos enfrentaron en casa a Argentina y Chile, ganando ambos compromisos y obteniendo su cupo gracias a ese par de victorias.

Por su parte, en la pintura figuras como Elian Centeno y Enrique Medina (el jugador más alto del equipo con una estatura de 2.18 metros) también podrían ocupar el lugar de Graterol; Franger Pirela y Edwin Mijares, destacan a su vez como un relevo inmediato y de suficiente experiencia para el rol de armador que ocupa Cubillán.