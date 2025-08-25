La Vinotinto de las Alturas

Americup: Venezuela se mide a Panamá con la meta de obtener el triunfo (En vivo)

El elenco dirigido por Ronald Guillén espera finalizar la primera ronda con una victoria

Por Alejandro Jesús Fernández
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 03:08 pm
Venezuela cerrará su etapa en la fase de grupos de la Americup 2025 que se celebra en Managua, Nicaragua, midiéndose a Panamá, con la esperanza de sumar una victoria y clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Primer cuarto

8:53: Buen inicio para Venezuela, que saca ventaja de tres puntos (4-1)
7:34: Panamá y Venezuela intercambian canastos (6-3)
6:40: José Ascanio anota el primer triple de La Vinotinto de las Alturas (9-8)
5:08: Windi Graterol suma dos y estira ventaja venezolana (13-8)
3:08: Franger Pirela anota el tiro libre y el juego se empata (14-14)
2:30: Carlos Fulda le devuelve la ventaja a Venezuela con un triple (17-14)
0:42: Fulda vuelve a convertir de tres puntos y aumenta la brecha (23-14)
0:00: Final del primer cuarto, el juego 23-17 a favor de Venezuela

2do Cuarto

8:32: Parcial de 5-0 obliga a Ronald Guillén a pedir tiempo (23-22)
6:53: David Cubillán rompe la sequía con un triple (26-24)
3:15: Venezuela empató las acciones con un triple de David Cubillán (32-32)
0:00: Final del primer tiempo. Panamá gana 39-34

