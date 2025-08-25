Americup: Venezuela se mide a Panamá con la meta de obtener el triunfo (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela cerrará su etapa en la fase de grupos de la Americup 2025 que se celebra en Managua, Nicaragua, midiéndose a Panamá, con la esperanza de sumar una victoria y clasificar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

Primer cuarto

8:53: Buen inicio para Venezuela, que saca ventaja de tres puntos (4-1)

7:34: Panamá y Venezuela intercambian canastos (6-3)

6:40: José Ascanio anota el primer triple de La Vinotinto de las Alturas (9-8)

5:08: Windi Graterol suma dos y estira ventaja venezolana (13-8)

3:08: Franger Pirela anota el tiro libre y el juego se empata (14-14)

2:30: Carlos Fulda le devuelve la ventaja a Venezuela con un triple (17-14)

0:42: Fulda vuelve a convertir de tres puntos y aumenta la brecha (23-14)

0:00: Final del primer cuarto, el juego 23-17 a favor de Venezuela

2do Cuarto

8:32: Parcial de 5-0 obliga a Ronald Guillén a pedir tiempo (23-22)

6:53: David Cubillán rompe la sequía con un triple (26-24)

3:15: Venezuela empató las acciones con un triple de David Cubillán (32-32)

0:00: Final del primer tiempo. Panamá gana 39-34