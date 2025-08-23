Yohanner Sifontes, la vía anotadora que mostró Venezuela en el debut de la Americup

Suscríbete a nuestros canales

En la derrota 88-54 que sufrió La Vinotinto de las Alturas ante Canadá, en lo que fue el debut en la Americup 2025, hubo nada más que dos jugadores con doble dígito anotador, siendo Yohanner Sifontes el máximo anotador.

El conjunto venezolano se mostró bastante limitado al momento de anotar, sin llegar a 20 puntos en ninguno de los parciales, siendo los 18 tantos del tercer cuarto su tope en el compromiso.

La Vinotinto de las Alturas tuvo dificultades para encestar

Una dificultad que inició en el primer cuarto, cuando Venezuela hizo 13 puntos, misma cifra que en el segundo parcial. Allí, la gran mayoría de tantos llegaron por intermedio de Yohanner Sifontes, quien se consolidaba como la única vía anotadora del elenco dirigido por Ronald Guillén.

Fueron 10 puntos de los primeros 16 que hizo La Vinotinto de las Alturas. Sin embargo, en el resto del compromiso se diluyó al igual que el resto del plantel y finalizó con 14 unidades.

Solo otro jugador anotó más de 10 por Venezuela

Pese a ello, resultó como el mejor en dicho renglón por Venezuela, seguido por los 11 tantos de David Cubillán, uno de los veteranos de la Selección Nacional. A su vez, el "Zancudito", Edwin Mijares estuvo cerca del doble dígito, con nueve contables. Mientras que José Ascanio y Windi Graterol sumaron siete unidades cada uno.

Para este segundo compromiso, ante Puerto Rico, el cual se jugará este sábado 23 de agosto en Managua, NIcaragua, será importante que más referentes puedan encestar de manera consistente para aumentar las posibilidades de obtener un triunfo en esta Americup 2025.