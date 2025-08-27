¡Oficial! Venezuela queda eliminada de la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la victoria de Estados Unidos sobre su similar de Brasil por marcador 90-78 se termina de oficializar la eliminación de la Vinotinto de las alturas de la Americup 2025. Venezuela necesitaba el triunfo de Brasil sobre Estados Unidos, pero por la abrumadora diferencia de 69 puntos; algo que evidentemente no sucedió y por ende el seleccionado criollo quedó eliminado.

Así le fue a Venezuela en la Americup

La Vinotinto de las alturas llegó al torneo continental en medio de un recambio generacional y con muchas dudas respecto a los resultados. Tras una gira de preparación de primer nivel que incluyó un viaje a China incluido, el balance 2 triunfos (Nicaragua y Colombia) y tres derrotas (Uruguay y China, dos veces), la selección se disponía a disputar su décima octava Americup.

Con ese panorama incierto Venezuela disputó la fase de grupos del torneo, que por primera vez en la historia, se jugó en Nicaragua. Derrotas muy abultadas contra Canadá (por 34) y Puerto Rico (por 27), este panorama de 0-2 y -61 en el diferencial de puntos fue lo que complicó mucho más la posible clasificación de los criollos como uno de los mejores terceros.

En el último duelo de la fase de grupos, Venezuela logró ganar su primer compromiso por marcador de 77 a 73 frente a su similar de Panamá. En otras palabras el panorama final de la Vinotinto de las alturas fue récord de 1-2 y -57 en el diferencial de puntos, eso solo obligaba a triunfos contundentes de Argentina sobre Colombia y/o de Brasil sobre Estados Unidos, algo que como ya sabemos no pasó.