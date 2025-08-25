El batacazo que complica a Venezuela en la Americup

Suscríbete a nuestros canales

Uruguay dio el gran batacazo en la jornada de este domingo en la FIBA Americup. Los dirigidos por Gerardo Jauri vencieron (86-85) por segunda vez en su historia a la selección de Estados Unidos desde el Polideportivo Alexis Arguello.

De la mano de Santiago Vescovi (24 puntos) y Joaquín Rodríguez (23 puntos), los charrúas superaron a los norteamericanos en un compromiso bastante reñido de principio a fin. Un canasto de Vescovi en los segundos finales, fue suficiente para conseguir su primer triunfo ante el Team USA desde el 2001.

Uruguay se posicionó segundo en el Grupo A tras su histórico lauro ante Estados Unidos. Además de dar un paso adelante en sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda, la victoria de los uruguayos perjudicó a Venezuela, que perdió de forma contundente en sus primeros partidos ante Canadá y Puerto Rico.

Uruguay complica a Venezuela

Además de clasificar los primeras dos selecciones de cada grupo, dos mejores terceros también tendrán su boleto a los Cuartos de final de la vigente edición de la Copa América. Con la victoria de los sudamericanos, el Grupo A quedó con Brasil (2-0) en el primer lugar, seguido de Uruguay (1-1) y Estados Unidos (1-1).

De la misma manera, tres selecciones también han triunfado en el Grupo C, que integra República Dominicana (2-0), Argentina (1-1) y Colombia (1-1) y Nicaragua (0-2). En la lucha por los mejores terceros, Venezuela está un paso atrás, ya que no pudo vencer en sus primeros dos duelos.

La Vinotinto de las Alturas está obligada a vencer a Panamá en la jornada de este lunes y esperar que los otros terceros de los demás grupos sufran una derrota abultada para poder decir presente entre los mejores ocho de la FIBA Americup 2025.