Así se caen a golpes jugadores de República Dominicana y Argentina en la AmeriCup (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de la tercera jornada de la AmeriCup 2025 terminó en un terrible espectáculo, luego que los jugadores de la selección de Argentina y República Dominicana se cayeran a golpes tras fine del partido.

Luego del empate 75-75 en el tiempo regular, los dirigidos por Prigioni perdieron 84-83 ante República Dominicana por la segunda fecha del Grupo C de la Americup. El próximo compromiso de la Albiceleste será este lunes ante Colombia, mientras que los dominicanos se medirán ante la local, Nicaragua.

Recordemos que la edición 20 de la FIBA AmeriCup de 2025, anteriormente conocida como el Campeonato FIBA Américas, se lleva a cabo del 22 al 31 de agosto de 2025 en el Polideportivo Alexis Argüello de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua.​

Desde otro ángulo pele entre dominicanos y argentinos



