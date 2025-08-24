Americup: Venezuela se mide a Puerto Rico (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 23 de agosto, La Vinotinto de las Alturas afronta su segundo compromiso en la Americup 2025, midiéndose a su similar de Puerto Rico en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Los boricuas se estrenaron en el torneo con una contundente victoria sobre Panamá al propinarle un 93-59. Mientras que Venezuela se estrenó con derrota ante Canadá, también por margen de 34 (88-54).

Primer Cuarto

8:42: Windi Graterol anota los primeros dos tantos de Venezuela, que pierde 4-2.

6:30: Gran comienzo de Venezuela, que se pone cuatro arriba con triple de Fernando Fuenmayor (10-6)

4:52: Venezuela pide tiempo tras remontada de Puerto Rico (13-10)

1:46: Puerto Rico toma el control de las acciones (19-12).

0:00: Edwin Mijares anota sobre el cierre para que finalice el primer cuarto 21-17, favorable a Puerto Rico.

2do Cuarto

9:35: Edwin Mijares sigue siendo el mejor de Venezuela en ataque y comienza el cuarto con un triple (21-20)

8:15: Excelente inicio de cuarto para Venezuela, que, tras plasmar un 7-2, ahora se puso arriba en el marcador (24-23)

5:13: Parcial de 4-0 para que Venezuela se ponga arriba 32-28

2:48: Con dos triples de José Ascanio, La Vinotinto de las Alturas se pone cinco arriba (41-36).