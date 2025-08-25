Estos son los juegos para hoy 25 de agosto en la Americup 2025 (+Horarios)

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 25 de agosto siguen la acción de la FIBA AmeriCup 2025 en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, con un día lleno de baloncesto de alto nivel y enfrentamientos que prometen estar interesantes en la continuidad del torneo.

Desde el primer día de torneo el pasado viernes, se ha vivido baloncesto alto nivel en suelo nicaraguense, con muchas emociones y momentos dignos de una competencia continental de alto nivel como lo es esta.

Juegos para hoy 25 de agosto en la Americup 2025

Panamá Vs. Venezuela (3:10 de la tarde)

Argentina Vs. Colombia (5:40 de la tarde)

República Dominicana Vs. Nicaragua (8:40 de la noche)

Canadá Vs. Puerto Rico (11:10 de la noche)

Para la gran mayoría de los equipos que juegan este lunes en la Americup 2025, será su tercer compromiso de esta instancia, por lo que se podrían definir clasificados a los Cuartos de Final en la jornada de hoy.