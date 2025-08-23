Así se disputará la segunda jornada del Americup 2025 este 23 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

El Polideportivo Alexis Argüello de Managua (Nicaragua) se vistió de gala el pasado viernes, en la jornada inaugural del Americup 2025, vigésima edición de este prestigioso torneo organizado por FIBA.

Panamá y Puerto Rico (59-93) subieron el telón, seguidos de las selecciones de Venezuela y Canadá (54-88), del lado del grupo B. Por su parte, los anfitriones debutaron con derrota 70-94 ante el campeón actual, Argentina, mientras que República Dominicana y Colombia cerraron el día (84-59) por el grupo C.

¿Cómo se jugará la segunda jornada?

A las 3:10 PM se reanudará la acción de la Fase de Grupos con el debut del grupo A, mientras que en la noche se efectuará la segunda fecha de competición para el grupo B.

Ese primer enfrentamiendo del día será entre Brasil y Uruguay, mientras que Estados Unidos y Bahama saltarán al tabloncillo una vez culminado ese encuentro (salto entre dos programado para las 5:40 PM hora de Venezuela).

Posteriormente, vuelve a la acción Puerto Rico ante la selección venezolana (8:40 PM), en un duelo que podría suponer el segundo triunfo puertorriqueño o la primera victoria criolla. Canadá hará lo propio ante Panamá, buscando hilvanar su segundo lauro y arrebatar a los panameños la oportunidad de redimirse.

Cabe destacar que, el domingo, descansarán por primera ocasión los integrantes del grupo B, mientras que el C y el A tomarán el testigo.