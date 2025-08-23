Americup 2025: ¿Cómo quedó el grupo de Venezuela tras el debut ante Canadá?

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 22 de agosto se dio el debut de La Vinotinto de las Alturas en la Americup, torneo en el cual tuvo su debut ante Canadá, considerada entre las principales candidatas para obtener el título en Managua, Nicaragua.

El Polideportivo Alexis Argüello de la capital de este país centroamericano fue el epicentro de los dos encuentros del Grupo B, zona en la que está encasillada Venezuela.

Venezuela y Panamá sufrieron holgadas derrotas

Los dirigidos por Ronald Guillén no pudieron aplacar los embates del elenco norteamericano y sucumbieron con marcador de 88-54. Un resultado que compromete las aspiraciones nacionales de avanzar como mejores terceros, ya que allí se toma en cuenta la cantidad de puntos recibidos.

Pero en esa situación no solo se encuentra el combinado venezolano, ya que en el otro juego de esta zona, Puerto Rico demostró que también llegó para contender por una medalla dorada, con José Alvarado como figura.

Los boricuas se impusieron a Panamá con pizarra de 93-59, con lo que momentáneamente se ubican en la cima del Grupo B, con el mismo +34 que Canadá, aunque con cuatro tantos más convertidos.

Posiciones del Grupo B en la Americup 2025

Puerto Rico 1-0 +34

Canadá 1-0 +34

Panamá 0-1 -34

Venezuela 0-1 -34