¿Cuándo vuelve a jugar Venezuela en la Americup 2025?

Este 22 de agosto Venezuela tuvo un amargo estreno en la Americup 2025 tras caer 88-54 frente a Canadá, conjunto llamado a luchar por las medallas en este torneo.

No obstante, en un torneo tan corto como es este no hay tiempo para pensar en lo que sucedió durante el debut y toca ya poner manos a la obra para conseguir la primera victoria del certamen.

Venezuela busca mantenerse con opciones en la Americup

Sin embargo, la tarea resulta muy complicada, ya que el siguiente oponente que tendrá La Vinotinto de Las Alturas en la Americup 2025 es nada más y nada menos que Puerto Rico, con jugadores de trayectoria internacional, incluyendo al NBA José Alvarado.

La hora de este compromiso es a las 8.40 PM, tiempo de Venezuela. Allí será clave no solo conseguir la victoria, sino también el diferencial de puntos, pues la derrota por 34 puntos ante Canadá hace más pequeña la posibilidad de acceder a la siguiente fase como mejor tercero.

Vale recordar que a los Cuartos de Final pasan los dos primeros de cada zona, además de los dos mejores terceros. De ahí la imporrtante de este compromiso y sobre todo el último contra Panamá. Allí están cifradas las esperanzas de los venezolanos.

Puerto Rico apabulló a Panamá

Precisamente a Panamá fue el conjunto que superaron los boricuas, con un contundente 93-59, haciendo gala de su capacidad atlética tanto en ofensiva, pero sobre todo en defensa.

Eso deberá ser algo con lo que lidiará Venezuela en ese encuentro contra los isleños, quien a su vez intentarán asegurar su pasaje a la siguiente fase.