¿Dónde se juega el Eurobasket?

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva para el inicio del Eurobasket 2025 ya empezó. Cuatro naciones se visten de gala para recibir a las mejores selecciones del Viejo Continente, caso de Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia.

Cabe destacar que, desde 2015, cada una de las ediciones de esta competición han sido albergadas por cuatro países. Por lo tanto, cada grupo (4) disputa la primera fase del torneo en una sede distinta.

Una edición histórica

Esta será la cuadragésima segunda ocasión (42) en la cual se efectúa esta competencia, pero será peculiarmente especial para Letonia, que acogerá la Gran Final por segunda oportunidad desde que fue sede por última vez en 1937.

Asimismo, Polonia recibirá su tercera edición del Eurobasket (1963, 2009, 2025), Finlandia su segunda (1967 y 2025) y Chipre se estrenará como anfitrión.

Por otro lado, las próximas cuatro sedes para 2029 también están definidas: España, Grecia, Estonia y Eslovenia.