Americup: David Jones se disculpa tras trifulca contra Argentina

La victoria de la República Dominicana 84-83 contra Argentina en la Americup quedó en un segundo plano. Todo por culpa de una bochornosa trifulca entre los jugadores de ambos equipos. David Jones protagonista del incidente, asumió la responsabilidad y se disculpó por lo sucedido.

Jones se mostró arrepentido del suceso, pero destacó el detonante de su pésima comportamiento: "La violencia nunca es la respuesta. Al final del partido las cosas se salieron de control después de que un jugador argentino me golpeara y otro compañero recibiera insultos racistas".

Seguidamente se disculpó por su actuación: "La adrenalina me dominó, pero asumo la responsabilidad de mis acciones". Luego se disculpó con su país, la FIBA y los San Antonio Spurs. Enviando como mensaje final y a modo de reivindicación: "La violencia nunca es la respuesta".

Castigo de FIBA a la violencia entre República Dominicana vs Argentina

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) emitió un comunicación donde resaltan las sanciones por la pelea entre República Dominicana vs Argentina. Un hecho que ocurrió en la Americup y afectó a gran parte del plantel de ambos equipos.

Por otra parte, las sanciones económicas no se hicieron esperar y se advirtió que de tener futuros incidentes parecidos podrían haber duras sanciones prolongadas. En esa línea, lo que quiere la FIBA es evitar otro bochorno y mantener el deporte limpio de violencia.

Jugadores sancionados por FIBA